Buldan'da Kaçak Kazı Operasyonu

3.Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yakaladı. 6 metre derinlikte çukur açtıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan ilçesinin Bozalan Mahallesi Yol Altı mevkiinde bulunan eski mezarlık bölgesinde kaçak kazı yapan şahısları tespit edildi. Şüpheli şahıslar için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri O.D. ve A.A. kazı yaparken olay yerinde yakaladı. Şüpheli şahısların yaptığı kazı yaptıkları arazide 6 metre derinlikte çukur açtıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan O.D. ve A.A.'nın hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ