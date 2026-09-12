Bulgaristan'da gümrük depolarına operasyonda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bulgaristan'da gümrük depolarına operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Bulgaristan\'da gümrük depolarına operasyonda 9 kişi gözaltına alındı
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Türkiye'den Bulgaristan'a girerken yakalanan ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan ürünlerin usulsüz şekilde satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kamu görevlisi ve sivil gözaltına alındı.

Türkiye'den Bulgaristan'a girerken yakalanan ve gümrük depolarında bulunan ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan ürünlerin usulsüz şekilde satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kamu görevlisi ve sivil gözaltına alındı.

Bulgaristan Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü (GDBOP) ile Gümrükler Ajansı ekiplerinin ortak çalışması kapsamında 11 Eylül sabahı erken saatlerde operasyon başlatıldı. Operasyonun Svilengrad, Elhovo ve Lesovo bölgelerinde sürdüğü bildirildi.

Gümrük depolarında kapsamlı envanter çalışması başlatılırken, Türkiye'den yasa dışı yollarla getirildiği belirtilen ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan ürünler de incelemeye alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, imha edilmesi gereken bazı ürünlerin depolardan çıkarılarak fiziki ve internet üzerinden satışa sunulduğu iddia edildi. Satışa çıkarıldığı öne sürülen ürünler arasında kıyafet, ayakkabı, parfüm ve çeşitli ticari ürünlerin bulunduğu belirtildi.

GDBOP'un soruşturmayı birkaç aydır sürdürdüğü ve operasyonun bazı malların imhası sırasında gerçekleştirildiği açıklandı.

Bulgaristan Gümrükler Ajansı tarafından tüm depolarda envanter çalışması başlatıldığı, operasyonun GDBOP ekipleriyle koordineli şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Bulgaristan makamları, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin önemli bölümünün Türkiye'den geldiğini ve bu ürünlerin özellikle Lesovo ile Kapitan Andreevo sınır kapılarında ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Operasyon, 3. Sayfa, Türkiye, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'da gümrük depolarına operasyonda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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