Bulgaristan\'da tırda 45 kaçak silah ele geçirildi

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 45 adet kaçak silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Almanya'ya incir taşıyan Türk plakalı tır, gümrük kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşı olan sürücü, taşıdığı yüke ilişkin belgeleri ibraz etti.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi

Risk analizi çerçevesinde detaylı kontrole alınan tır, X-ray cihazından geçirildi. Tarama sırasında araçta olağan dışı yoğunluk bulunan bölgeler tespit edildi. Bunun üzerine gerçekleştirilen fiziki aramada, kabinin ön kısmında, tırın alet saklama dolaplarından birinde ve akünün yanında olmak üzere toplam 7 farklı noktada 45 adet tabanca bulundu.

Kaçak silahlara el konulurken, olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük memuru tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Bulgaristan genelinde son üç ayda gümrük ekiplerince bin 640 adet ateşli silahın ele geçirildiği bildirildi.