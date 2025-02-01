Bunalımda Genç Balkonda Yakalandı - Son Dakika
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Bunalımda Genç Balkonda Yakalandı

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Alanya'da bunalıma giren genç, camları kırıp balkonda intihar girişiminde bulundu, polis kurtardı.

01.02.2025 10:48
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Evindeki camları kırdı, kendisine zarar vermek isterken balkonda yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bunalıma girip apartmanın birinci katında yaşadığı dairenin camlarını kıran ve balkonda kendisine zarar vermek isteyen gence polis engel oldu.

Olay, dün saat 17: 00 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Hacı Baba Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 1. Katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girip balkona çıkan ve kendine zarar vermeye çalışan Yunus Ö., önce evinin camlarını kırdı ardından ise ailesine tehditler savurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polislerin uzun süren ikna çabaları Yunus Ö'yü eyleminden vazgeçiremedi. İtfaiye ekipleri şahsın atlamasına karşı atlama minderi açarak önlem aldı. Ekipler sözlü olarak ikna çabalarını sürdürürken, bir başka ekip de fark ettirmeden eve kapıdan girerek Yunus Ö'yü balkonda kıskıvrak yakaladı.

. Yunus Ö. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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