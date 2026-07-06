Bunalımdaki Genç İnşaatta İntihardan Kurtarıldı - Son Dakika
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Bunalımdaki Genç İnşaatta İntihardan Kurtarıldı

06.07.2026 15:59
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Aydın'da 6. kata çıkan A.S., ailesi ve ekiplerce ikna edilerek aşağı indirildi, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katına çıkan şahıs ailesi ve ekiplerce ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, Girne Mahallesi Taşlıboğaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.S. (32), henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki bir inşaatın 6'ıncı katına çıktı. Genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yere havalı atlama minderi kurdu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri de A.S. ile görüştü. Gencin ailesi de bölgeye gelerek ikna çalışmalarına destek verdi. Maddi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen A.S., ailesi ve ekiplerin ikna çalışmaları sonucu yere indirildi. A.S., tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Efeler, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalımdaki Genç İnşaatta İntihardan Kurtarıldı - Son Dakika

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