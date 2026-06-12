Bunalımdaki Genç Kadın Evi Yakmaya Çalıştı - Son Dakika
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Bunalımdaki Genç Kadın Evi Yakmaya Çalıştı

Bunalımdaki Genç Kadın Evi Yakmaya Çalıştı
12.06.2026 11:14
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Antalya'da bunalıma giren 25 yaşındaki kadın, evini yakmaya çalışırken polise teslim edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bunalıma giren genç kadın, kendisini kilitlediği evi yakmaya çalıştı. İtfaiyenin kapıyı kırmasının ardından polis ekiplerince dışarı çıkartılan genç, sakinleştirilemeyince kendisine zarar vermemesi için ters kelepçe takılarak ambulansa götürülebildi.

Olay, Kepez ilçesi 3864 Sokak'ta bulunan zemin kattaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Çağla A. evinin kapısını kilitleyerek içeride evi yakmaya çalıştı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bunalıma girdiği öne sürülen genç kadının içeride olduğunu belirleyen ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasının ardından eve girdi. Polis ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan genç kadın, ambulansa bindirileceği sırada sinir krizi geçirdi. Kimsenin sakinleştiremediği Çağla A'nın kendisine ve etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri ters kelepçe taktı. Bileklerinin zarar görmemesi için de polis memurunun orta kısmından tutarak ambulansa götürdüğü genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Olay sırasında ev içerisinde küçük çaplı maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bunalımdaki Genç Kadın Evi Yakmaya Çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Payas Ayşe Payas:
    allah korusun böyle şeylerden ama ya niye şimdi oldu bunu bi ay önce olmamışsa 0 0 Yanıtla
  • Hilal Tekin Hilal Tekin:
    böyle durumda polisin masrafı ne olur devlet bütçesi de zaten sıkıntılı esnaflar zor durumda 0 0 Yanıtla
  • Birsen Lionheart Birsen Lionheart:
    yahu bunu neden yapıyo insanlar bi şey anlıyamıyo işte böyle olayların arkasında bi çıkar ilişkisi var mı diye düşünüyo insan ama yazı yok haberde 0 0 Yanıtla
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