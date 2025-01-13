Bunalımdaki Genç Kolunu Kesti, Polis İkna Etti

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Aksaray'da girdiği bunalım sonucu elindeki ekmek bıçağıyla sokak ortasında kolunu keserek kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin gelmesiyle bıçağı boğazına dayayıp yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kolu kanlar içinde kalan şahıs, polisin ikna çabaları sonucu elindeki bıçağı bıraktı.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren B.İ. (22) eline geçirdiği ekmek bıçağıyla sokak ortasında kolunu kesmeye başladı. Şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden B.İ., yolun karşısına geçerek elindeki bıçağı boynuna dayayıp ekipleri kendine yaklaştırmadı. Elindeki bıçakla defalarca kolunu kesen şahıs, polisin yaklaşmak istemesiyle bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri şahsın etrafını sararken, polis ekiplerince sigara ikram edilen şahıs kendini bıçaklamaya devam etti. Polisten uzaklaşmak isteyen şahıs, "Yaklaşma keserim. Bak şah damarımda bıçak var. Sakın yaklaşma. Konuşmayı falan geçin, ben bu hayattan artık sıkıldım anlıyor musun beni? Bu hayatıma son veririm. Benim kaybedecek bir şeyim yok, bak yaklaşma" dedi. Yaklaşık 16 bekçi ve polisten oluşan kolluk kuvveti, şahısla muhabbet ederek ikna etmeyi başardı. İkna olan şahıs elindeki bıçağı atarak teslim olurken, kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı. Kolu sarılmak suretiyle kanaması durdurulan şahıs, daha sonra polis gözetiminde ambulansa bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY