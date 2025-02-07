Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü

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Kocaeli'den Sakarya'nın Sapanca ilçesine bungalov tatili için gelen ve yol tartışmasında yaralanan iki arkadaştan biri yaşamını yitirdi.

TATİL İÇİN GİTTİĞİ SAPANCA'DA KAVGA ÇIKTI

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Sapanca istikametine giden K.T. idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobil ile aynı yöne giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçtaki kişi veya kişiler arasında yol meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan inen kişi veya kişiler K.T.'nin bulunduğu aracı kurşunladı. Olayda araç sürücüsü ile yanında bulunan Mert Elter yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mert Elter yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elter'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hafif yaralı olan K.T. İse ayakta tedavi edildi. Polis olay sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.