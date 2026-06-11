Bünyan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Bünyan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Bünyan\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı
11.06.2026 17:19
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Kayseri Bünyan'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi kavşağında meydana geldi. 38 UV 784 plakalı otomobil ile 60 NK 447 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Olaylar, Trafik, Bünyan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bünyan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Martin Ümit Martin:
    herkese aynı trafik kazaları yazması çok sıkıcı artık başka konular da var dünyada ama tabii yalnız ölüm haberleri paylaşılıyo 0 0 Yanıtla
  • Şahabettin Acar Şahabettin Acar:
    Bünyan da trafik kaosu var. İnsanlar hız yapıyo. Hiçbir kontrol yok işte. 0 0 Yanıtla
  • Özlem ???????? Özlem ????????:
    yazık valla bu gençleri görünce çok üzülüyo insan ?? umarım ailelerine sabır versin Allah 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bünyan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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