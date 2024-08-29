Burdur-Antalya karayolunda kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burdur-Antalya karayolunda kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu hayatını kaybetti

Burdur-Antalya karayolunda sollama yaptığı esnada arkasından gelen aracı fark edince sağa kaçmak isteyen kamyonetin önünde seyreden çakıl yüklü kamyona vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 17.20 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Kurna köyü yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

29.08.2024 21:55
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Burdur- Antalya karayolunda kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu hayatını kaybetti

BURDUR - Burdur-Antalya karayolunda sollama yaptığı esnada arkasından gelen aracı fark edince sağa kaçmak isteyen kamyonetin önünde seyreden çakıl yüklü kamyona vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.20 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Kurna köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki 15 AAT 779 plakalı Isuzu marka meşrubat yüklü kamyonet Kurna rampasına geldiği esnada sollama yapmak için sağ şeritten sol şeride geçmek için hamle yaptığında esnada arkasından hızla bir aracın geldiğini görünce tekrar sağa girmek isteyince sağ şeritte ilerleyen Faruk B. idaresindeki 15 DJ 163 plakalı çakıl yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meşrubat yüklü kamyonet sürücüsü Ahmet S. ve yolcu koltuğunda oturan Resul Erdoğanyaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Resul Erdoğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından çekici yardımıyla otoparka çekilince trafik normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya karayolunda kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

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