Burdur-Antalya Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Burdur-Antalya Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Burdur-Antalya Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken aniden yola çıkan plakasız motosiklete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.10 sıralarında Burdur-Antalya karayolu İnsuyu kavşağı yakınlarında meydana geldi.

11.08.2024 01:29
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Burdur- Antalya karayolunda seyir halindeyken aniden yola çıkan plakasız motosiklete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.10 sıralarında Burdur-Antalya karayolu İnsuyu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya istikametine seyir halinde olan Fatih A. (28) idaresindeki 67 TY 849 plakalı Dacia marka otomobil, İnsuyu kavşağını geçtikten sonra Mehmet K. (23) idaresindeki, yolun sağında bulunan banket üzerinden aniden sağ şerit üzerine manevra yapan plakasız motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet K. düşerek yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Fatih A. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Mehmet K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur-Antalya Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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