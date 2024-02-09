Burdur-Antalya Karayolunda Sebze Yüklü Tır Devrildi: 3 Yaralı

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Burdur- Antalya karayolunda kontrolden çıkan sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya Karayolu Kızılkaya ile Boğazköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Necip F. idaresindeki 33 AEF 886 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü Necip F. ve yolcu koltuğunda oturan Mustafa F. ve Cengiz F. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araç içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen tır çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR