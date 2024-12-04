Burdur-Antalya Yolunda Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur-Antalya Yolunda Kaza: 2 Yaralı

Burdur-Antalya Yolunda Kaza: 2 Yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobilin tıra çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

04.12.2024 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur- Antalya karayolunda seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan lüks otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur Antalya karayolu Tekke köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Bayram Y. (36) idaresindeki 07 BOY 467 plakalı Audi marka lüks otomobil Tekke rampasına geldiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde seyreden İbrahim Y. (23) idaresindeki 03 ACM 293 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazanın şiddetiyle dorsenin altına giren lüks otomobil sürücüsü Bayram Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Timurtaş A. (31) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Timurtaş A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Ulaşım, burdur, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya Yolunda Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:16 Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore’ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'ye ikinci şok: Ülkenin en büyük sendikası harekete geçti
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:23 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
09:47 Masterchef’te korku dolu anlar Beyza bir anda yere yığılıp kaldı Masterchef'te korku dolu anlar! Beyza bir anda yere yığılıp kaldı
09:41 Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor Dünya otomotiv devi fabrikasını satıyor
09:33 Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor Akaryakıta bu kez indirim bekleniyor
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 01:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur-Antalya Yolunda Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.