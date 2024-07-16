Burdur-Antalya Yolunda Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Burdur-Antalya Yolunda Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Burdur-Antalya yolunda seyir halindeki bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

16.07.2024 22:49
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Burdur- Antalya yolunda seyir halindeki otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu İnsuyu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Tuba G. idaresindeki 64 DP 313 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Tuba G. ve yolcu olarak bulunan Soner G. ile Yaşar Ç. ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya Yolunda Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur-Antalya Yolunda Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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