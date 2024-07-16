Burdur-Antalya Yolunda Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

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Burdur- Antalya yolunda seyir halindeki otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu İnsuyu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Tuba G. idaresindeki 64 DP 313 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Tuba G. ve yolcu olarak bulunan Soner G. ile Yaşar Ç. ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şarampole devrilen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR