Burdur Çallıca Köyünde Yangın: 1 Yaralı, Bin Adet Saman Balyası Yanarak Kül Oldu

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Burdur merkeze bağlı Çallıca köyünde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında bin adet saman balyası yanarken 1 kişi yaralandı.

Yangın, Burdur merkeze bağlı Çallıca Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürsel Gök'e ait ahırda kaynak yapıldığı esnada makineden sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Ev sahibi Gök, yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında bin adet saman balyası ve 1 tarım makinesi yanarak kül oldu. Yangını söndürmeye çalışırken hafif şekilde yaralanan Gürsel Gök ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR