Burdur\'da 23 Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ekim ayında yaptığı 23 uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 23 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda; "89 gram eroin, 40 gram kokain, 2 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 64 gram bonzai, 88 adet sentetik ecza, 9 adet kullanma aparatı ele geçirildi. - BURDUR