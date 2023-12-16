 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde önceden aralarında husumet bulunan 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı. Olay sonucunda yaralanan kişi tedavi altına alındı, şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

Burdur\'da 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı
16.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:20
Abone Ol

Burdur'un Ağlasun ilçesinde önceden aralarında husumet bulunan 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı.

Olay gece saat 01.00 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Çınar Mahallesi Isparta Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre önceden aralarında husumet bulunan M.S.(21) ile B.G.(19), İ.E.G.(17) ve İ.Ş.(24) cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S. baş, göğüs ve kol bölgelerinden bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ambulansla Ağlasun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane polisi tarafından alınan ilk ifadesinde olayı anlatarak şikayetçi olduğu beyan eden M.S.'nin şikayetinin ardından ekipler tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ağlasun Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından M.S. hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan M.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan bıçaklama olayına karışan B.G., İ.E.G., İ.Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Isparta, Ağlasun, Burdur, Çınar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika


17:06
2023 yılında 2.084 terörist etkisiz hale getirildi, sınırlarımızdan 199.898 kaçak geçiş engellendi 2023 yılında 2.084 terörist etkisiz hale getirildi, sınırlarımızdan 199.898 kaçak geçiş engellendi
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış

Son Dakika
17:06 2023 yılında 2.084 terörist etkisiz hale getirildi, sınırlarımızdan 199.898 kaçak geçiş engellendi
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 17:21:36. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da 4 genç arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement