Burdur'da Alkollü Baba ve Ehliyetsiz Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Burdur'da Alkollü Baba ve Ehliyetsiz Sürücüye Ceza

Burdur\'da Alkollü Baba ve Ehliyetsiz Sürücüye Ceza
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Burdur'da ehliyetsiz sürücüye 80 bin lira ceza, alkollü babaya ise 400 bin lira ceza uygulandı.

Burdur'da polis ekiplerinin daha önceden ihbar edilen bir aracı durdurduğu sırada ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira ceza uygulandı. Araç sahibinin oğlu, yaşanan durum üzerine babasından yardım isterken olay yerine gelen baba ise alkollü çıkınca bu kez polis ekiplerinin işlemleriyle karşılaştı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden baba hakkında çeşitli maddelerden toplam 400 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.

Olay, gece saatlerinde Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden ihbar edilen bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde araç sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlemler sırasında araç içerisinde bulunan araç sahibinin oğlu, yaşanan durum üzerine babasından yardım istedi. Oğlunun yardım istemesi üzerine olay yerine 15 NH 991 plakalı otomobiliyle gelen İ.K.'nin de durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu değerlendirdi. Ekipler, Kılıç'a alkolmetre ile ölçüm yapmak istedi. Ancak İ.K., polis ekiplerinin alkolmetreye üfleme talebini reddetti. Uzun süre ekiplerle zor anlar yaşatan sürücü yapılan kontrollerinde ehliyetine daha önce 2030 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden ve hakkında çeşitli trafik maddelerinden işlem yapılan sürücüye toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı. İ.K.'nin ehliyetine el konulma süresi de 2030 dan 2035 e değiştirildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Alkollü Baba ve Ehliyetsiz Sürücüye Ceza - Son Dakika

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