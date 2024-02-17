Burdur'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü refüje çarptı - Son Dakika
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Burdur'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü refüje çarptı

Burdur\'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü refüje çarptı

Burdur'da alkollü ve ehliyetsiz olarak seyir halinde olan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 21 bin 52 TL para cezası uygulandı.

17.02.2024 01:27
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Burdur'da ehliyetsiz ve alkollü olarak otomobiliyle seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Burdur- Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı Adliye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde Karamanlı istikametine seyir halinde olan Mehmet O. idaresindeki 15 FE 154 Plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüje çıktı. Kaza esnasında bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsünün daha önce alkollü araç sürmekten ehliyetine el konulduğu ve 2,60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan alkollü sürücüye toplamda 21 bin 52 TL para cezası uygulanırken, otomobil ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü refüje çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü refüje çarptı - Son Dakika
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