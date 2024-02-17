Burdur\'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü refüje çarptı

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Burdur'da ehliyetsiz ve alkollü olarak otomobiliyle seyir halinde olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Burdur- Fethiye Karayolu Bülent Ecevit Bulvarı Adliye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde Karamanlı istikametine seyir halinde olan Mehmet O. idaresindeki 15 FE 154 Plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüje çıktı. Kaza esnasında bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsünün daha önce alkollü araç sürmekten ehliyetine el konulduğu ve 2,60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan alkollü sürücüye toplamda 21 bin 52 TL para cezası uygulanırken, otomobil ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. - BURDUR