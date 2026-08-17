Burdur'da Apartmanda Yangın - Son Dakika
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Burdur'da Apartmanda Yangın

Burdur\'da Apartmanda Yangın
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Bucak'ta 3 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Konak Mahallesi 2721 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Binadan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binanın üçüncü katındaki dairede etkili olan alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Apartmanda Yangın - Son Dakika

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