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Burdur'da Asayiş Uygulaması: 15 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Asayiş Uygulaması: 15 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalar sonucunda 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. Ayrıca 7 hırsızlık ve 8 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Toplamda 29 aranan şahıs yakalandı ve 15 şahıs tutuklandı. Yakalanan şahıslardan bazıları farklı illerden aranma kaydı bulunan suçlulardı.

Burdur\'da Asayiş Uygulaması: 15 Şahıs Tutuklandı
13.12.2023 - 00:35,
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 – 8 Aralık tarihleri arasında il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 7 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 8 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 29 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 15 şahıs tutuklandı, 14 şahıs serbest bırakıldı.

Ayrıca yakalanan bu şahıslardan, 13 şahıs hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan "hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "karşılıksız çek keşide etme" suçundan 3 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ceza, Hırsızlık, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Asayiş Uygulaması: 15 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da Asayiş Uygulaması: 15 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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