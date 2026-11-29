Burdur'da bir adam, eski sevgilisinin evine geldiğinde eski sevgilisi ve karanlık odaya saklanan kardeşi tarafından tuzağa düşürüldü. Başına tavayla vurularak etkisiz hale getirilen adamın cebindeki 36 bin lira gasp edilirken, olayla ilgili 2'si kadın 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren şüpheli, 'terbiyesiz adam' diyerek hakaret etti.

Olay, geçen cuma akşam saatlerinde Emek Mahallesi 22034 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, daha önce gönül ilişkisi yaşadığı ve yaklaşık 2 aydır aralarının kötü olduğu S.S.T.'nin arkadaşı E.Ö.T., H.A.'yı (63) telefonla aradı. Bunun üzerine H.A., S.S.T.'nin evine gitti. İkili burada bir süre birlikte oturduktan sonra H.A., ışığı kapalı olan odaya yöneldiği sırada odada saklanan S.S.T.'nin kardeşi M.T. ile karşılaştı. M.T., elindeki tavayla H.A.'nın başına vurup onu etkisiz hale getirdi. Ardından şüpheliler, H.A.'nın pantolonunun cebindeki 36 bin lirayı alarak evden kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, S.S.T., E.Ö.T. ve M.T.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve yapılan araştırmalarda ele geçirilen 36 bin lira, müşteki H.A.'ya teslim edildi.

Kendisini görüntüleyen gazeteciye 'terbiyesiz adam' diyerek hakaret etti

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında E.Ö.T., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. E.Ö.T., basın mensuplarına "Ne çekiyorsun, millet ağlıyor burada. Terbiyesiz adam" diyerek hakaret etti.