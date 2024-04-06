Burdur'un Bucak ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunan bir çocuk parkı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangında dumanlar metrelerce yukarı yükselirken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Burdur'un Bucak ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunan bir çocuk parkı malzemeleri üreten fabrikada çıktı. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın nedeniyle çıkan kara dumanlar metrelerce havaya yükselirken, bölgeye Burdur merkez ve çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana gelirken soğutma çalışmaları devam ediyor. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Muğla, Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olması sebebiyle Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşamaktadır. Trafik ekipleri ve asayiş ekipleri, kazaları önlemek amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunmaktadır. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'e ulaşması beklenmektedir.
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