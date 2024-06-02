Burdur\'da doğa yürüyüşü sırasında ayağı kırılan kadın hastaneye kaldırıldı

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Burdur'un Günalan köyünde doğa yürüyüşü sırasında düşerek ayağı kırılan kadın, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Burdur merkeze bağlı Günalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serençay Kanyonu'nda doğa yürüyüşüne çıkan Hazer Ç. (46) yürüyüş esnasında düşerek ayağını kırdı. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Hazer Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hazer Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR