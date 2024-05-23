Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında 3 ton saman balyası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında 3 ton saman balyası kullanılamaz hale geldi

Burdur\'da elektrik kaçağından çıkan yangında 3 ton saman balyası kullanılamaz hale geldi

Burdur'da meydana gelen yangında, bir evin bahçesinde bulunan samanlıkta çıkan elektrik kaçağından kaynaklanan yangın, yaklaşık 3 ton saman balyasının yanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

23.05.2024 17:34
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Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında samanlık ve çevresinde bulunan yaklaşık 3 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Yeşil Hasan Damı Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet K.'ye ait müstakil evin bahçesinde bulunan samanlıkta elektrik kaçağından olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Yangının saman balyalarına sıçraması sonucu alevler bir anda büyüdü. Komşuların yangın tüpüyle müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi çalışanları sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Meydana gelen yangında yaklaşık 3 ton saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İHA

İtfaiye, Burdur, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında 3 ton saman balyası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında 3 ton saman balyası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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