Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

3.Sayfa

Burdur'da elektrik kaçağından kaynaklı çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur'un Çeltikçi ilçesi Camii Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman E.'ye ait evde elektrik kaçağından kaynaklı yangın meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralının olmadığı öğrenildi. - BURDUR