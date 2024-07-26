Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, elektrik kaçağından kaynaklandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

26.07.2024 15:31
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Burdur'da elektrik kaçağından kaynaklı çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Burdur'un Çeltikçi ilçesi Camii Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman E.'ye ait evde elektrik kaçağından kaynaklı yangın meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralının olmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da elektrik kaçağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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