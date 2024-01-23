Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri firariyi yakaladı, 59 internet sitesine işlem yapıldı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sanal devriyesinde yakalanan 1 firari cezaevine gönderilirken 59 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01 Ocak-15 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 1 olayda "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" (FETÖ) suçundan yakalaması bulunan M.U. isimli şahıs Burdur merkez Akyaka köyü adresinde yakalanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Siber Suçlarla Mücadele çerçevesinde yasadışı yayın yapan internet sitelerine yönelik atılan sanal devriyeler esnasında 47 sosyal medya hesabının "müstehcen içerikli paylaşım" yaptığı, 12 sosyal medya hesabının ise "yasadışı bahis" suçu içerisinde olduğu değerlendirilerek, toplamda 59 internet sitesi hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumuna muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla erişim engellenmesine yönelik işlem tesis edildi. - BURDUR