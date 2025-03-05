Burdur'da Gasp Olaylarında Yüzde 100 Azalma - Son Dakika
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Burdur'da Gasp Olaylarında Yüzde 100 Azalma

Burdur\'da Gasp Olaylarında Yüzde 100 Azalma

Burdur Valisi, şubat ayında gasp ve yağma suçlarında yüzde 100 azalma sağlandığını açıkladı.

05.03.2025 12:03
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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, şubat ayında gasp ve yağma suçlarında geçen yıla göre yüzde yüz bir azalma sağlandığını söyledi.

Şubat ayı Genel Güvenlik Toplantısı, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında gerçekleştirildi. Şubat ayında terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Baydar Bilgihan, FETÖ terör örgütüne yönelik 6, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 1 olmak üzere toplam 7 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Burdur'da 10 bin 337 yasal kalış hakkı bulunan yabancı şahıs var

İl genelinde 7 bin 792 geçici koruma altında Suriye vatandaşı, bin 534 ikamet izni bulunan yabancı şahıs ve bin 11 uluslararası koruma altında yabancı şahıs olmak üzere toplam 10 bin 337 yasal kalış hakkı bulunan yabancı şahıs bulunduğunu açıklayan Vali Baydar Bilgihan, düzensiz göçle mücadele kapsamında 577 yabancı şahsa yönelik kimlik denetimi gerçekleştirildiğini, düzensiz göçmen statüsünde olduğu tespit edilen 7 yabancı şahıs hakkında gerekli işlemlerin tesis edildiğini vurguladı.

Uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

Burdur'da şubat ayında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 8, kullanmak ve diğer suçlardan 35 olmak üzere toplam 43 olayın meydana geldiğini açıklayan Vali Baydar Bilgihan, meydana gelen olaylarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 9'unun tutuklandığı, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını belirtti. Vali Baydar Bilgihan, ayrıca operasyonlarda 707 gram skunk, 239,49 gram sentetik kannabinoid, 127,2 gram esrar, 56,24 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza ele geçirildiğini ifade etti.

Şubat ayında gasp olaylarında yüzde yüz azalma sağlandı

Şubat ayında gasp ve yağma suçlarında geçen yıla göre yüzde yüz bir azalma sağlandığını söyleyen Vali Tülay Baydar Bilgihan, şubat ayında kişilere karşı meydana gelen 192 olayda 2024 yılı Şubat ayına oranla yüzde 1 azalma meydana geldiğini ve bu olayların tamamen aydınlatıldığını, mal varlığına karşı ise 38 olayın meydana geldiğini, oto hırsızlığı ve iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında 2024 yılı Şubat ayına oranla yüzde 50 azalma, yağma ve gasp olaylarında 2024 yılı Şubat ayına oranla yüzde 100 azalma sağlandığını açıkladı.

Toplantıda ayrıca şubat ayında ifadeye yönelik aranan 94 şahsın yakalanarak haklarında işlem yapıldığı, hapis cezasına yönelik aranan 65 şahsın ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahsın da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. Şubat ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 4 tabanca ve 10 av tüfeği olmak üzere toplam 14 silah ele geçirildiği, ele geçirilen silahlar ile alakalı olarak 13 şüpheli hakkında işlem yapıldığı vurgulandı.

Yasa dışı faaliyet gösteren 23 sosyal medya hesabı tespit edildi

Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde terör suçları kapsamında 7, asayiş suçları kapsamında 5, siber suçlar kapsamında 11 olmak üzere toplam 23 hesabın yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilerek işlem başlatıldığını belirten Vali Baydar Bilgihan, "ödeme ve yasadışı bahis" ile "çevrimiçi çocuk istismarı" suçu kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Gasp Olaylarında Yüzde 100 Azalma - Son Dakika

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