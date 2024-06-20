Burdur'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: Yaşlı Çift Yaralandı

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Burdur'da hafif ticari aracın takla atıp şarampole devrildiği kazada yaşlı çift yaralandı.

Kaza, Burdur merkeze bağlı Yazıköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ş. (85) idaresindeki 15 AAG 613 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü B.Ş. ile eşi Y.Ş. (85) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR