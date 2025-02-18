Burdur'da Hayvan Refahı İçin Yeni Tedbirler Alınıyor - Son Dakika
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Burdur'da Hayvan Refahı İçin Yeni Tedbirler Alınıyor

Burdur\'da Hayvan Refahı İçin Yeni Tedbirler Alınıyor

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, hayvanların bakımı ve refahı için yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı. Kısırlaştırma işlemi yapılan sahipsiz hayvanların doğaya bırakılmayacağı belirtilirken, sahipli hayvanların kayıt ve kısırlaştırma zorunluluğu vurgulandı.

18.02.2025 18:18  Güncelleme: 18:26
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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, hayvan bakım evlerinin iyileştirilmesi ve yeni barınakların oluşturulması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı. Yeni mevzuata göre, kısırlaştırılan sahipsiz hayvanlar artık doğaya bırakılmayacak. Sahipli hayvanların kayıt ve kısırlaştırmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Bilgihan, tüm kurumları ve vatandaşları iş birliğine davet etti.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiğini açıkladı. Burdur'da hayvan refahının sağlanması, bakım evlerinin şartlarının iyileştirilmesi ve insan sağlığının korunması için bir toplantı yapıldığını belirten Vali Bilgihan, üç belediyeye ait hayvan bakım evlerinin mevcut durumunun gözden geçirildiğini söyledi. Vali Bilgihan, Burdur, Bucak ve Tefenni belediyeleri bünyesinde faaliyet gösteren bakım evlerinin yeni mevzuata uygun hale getirilmesi için işletme belgeleri ve çalışma izinlerinin yenileneceğini belirterek, "Bir sonraki toplantı öncesinde bakım evlerini sahada ziyaret etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kapasiteler artırılacak, yeni barınaklar gündemde

Mevcut bakım evlerinin kapasitelerinin artırılması için belediyelere telkinlerde bulunduklarını ifade eden Bilgihan, yeni hayvan barınaklarının oluşturulması için de çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni mevzuata dikkat çeken Bilgihan, "Kısırlaştırma ve küpeleme işlemleri yapılan hayvanlar artık doğal ortamlarına geri bırakılmayacak. Bu süreçte vatandaşlarımızın duyarlılık göstermesi ve belediyelerimizin, kolluk kuvvetlerimizin çalışmalarına destek olması önemli" dedi.

Sahipli hayvanlar için kayıt ve kısırlaştırma çağrısı

Sahipli hayvanlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bilgihan, küpeleme, kısırlaştırma ve kayıt işlemlerinin hayvan sahiplerinin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. "Köyde yaşıyorum, kimse fark etmez" veya "Sonra yaparım" gibi düşüncelere kapılmadan bu sürecin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

"El birliğiyle çalışmaya davet ediyoruz"

İlçe belediyeleri ve kaymakamlıkların koordinasyon içinde çalışması gerektiğini belirten Bilgihan, geçen yıl ciddi bir olay yaşanmadığını ancak sağlık kuruluşlarına ısırık vakaları nedeniyle başvuruların olduğunu söyledi. "Vatandaşlarımızı, yerel gönüllülerimizi ve hayvanseverlerimizi el birliğiyle çalışmaya davet ediyoruz" diyerek duyarlılık çağrısında bulundu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Hayvan Refahı İçin Yeni Tedbirler Alınıyor - Son Dakika

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