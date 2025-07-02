Burdur\'da Haziran Güvenlik Toplantısı

Burdur'da Haziran ayı genel güvenlik toplantısı, Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Haziran ayına ait asayiş, terör, uyuşturucu, siber suçlar ve trafik verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Kent genelinde Haziran ayında toplam bin 14 olay meydana geldiği ve olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik bir azalma sağlandığı bildirildi.

El Kaide'ye yönelik operasyon düzenlendi

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında El Kaide terör örgütüne yönelik 1 operasyon düzenlenirken, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Asayiş olaylarında düşüş sürüyor

Haziran ayında kişilere karşı 276, mal varlığına karşı ise 27 olay meydana geldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 4, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 13 azalma görüldü. Tüm olaylar aydınlatıldı.

İfadeye yönelik aranan 104 şahıs yakalanarak işlem yapıldı, hakkında hapis cezası bulunan 57 kişi tutuklandı. Kesinleşmiş 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şahıs da adli makamlarca cezaevine gönderildi. Toplamda 161 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Silah operasyonlarında 20 silah ele geçirildi

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 8 tabanca ve 12 av tüfeği olmak üzere toplam 20 silah ele geçirildi. Bu kapsamda 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucuda 3 tutuklama, 48 bin kök haşhaş ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 25 olay meydana gelirken, bunların 4'ü uyuşturucu ticareti, 21'i ise kullanmak ve diğer suçlardan oluştu. 8 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda 126,37 gram metamfetamin, 16,19 gram bonzai, 2,93 gram esrar, 2 adet extacy ve 130 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 48 bin 250 kök haşhaş bitkisine el konuldu.

Sanal devriyede 25 hesap tespit edildi

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde, asayiş suçlarıyla ilgili 1, terör suçlarıyla ilgili 9, siber suçlarla ilgili 15 olmak üzere toplam 25 sosyal medya hesabının yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edildi, bu hesaplara yönelik adli işlem başlatıldı.

Yaz geldi, ihlaller arttı, 7 bin 332 sürücüye ceza kesildi

Haziran ayında 104 bin 119 araç ve sürücünün sorgulandığını açıklayan Vali Bilgihan, bu sayının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttığını vurguladı. Denetimlerde 7 bin 332 sürücüye idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Ticari taksilere yönelik 339 denetimde 20 araca ceza kesilirken, ceza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53 azaldı. Okul servislerine yönelik 329 denetimde ise 10 araca işlem uygulandı. Trafik kazalarında ise 1 vatandaş hayatını kaybetti; bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalma gösterdi. - BURDUR