Burdur\'da hızlı müdahale ile bahçe yangını söndürüldü

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Burdur'un Bucak ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş.'ye ait evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan hızlı müdahale sonucu yangın eve sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor - BURDUR