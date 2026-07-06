Burdur\'da Husumet Nedeniyle Taşlı Saldırı

Burdur'da husumetlisinin iş yerine taşla saldırarak camlarını kıran şüpheli, polise giderek teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Y., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen şahsın iş yerine geldi. Bir süre iş yerinin önünde bağıran R.Y., daha sonra eline aldığı taşlarla iş yerinin camlarını kırdı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden R.Y., iş yerine zarar veren kişinin kendisi olduğunu söyleyerek teslim oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli R.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR