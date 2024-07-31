Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatıldı.

31.07.2024 22:53
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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza Burdur- Fethiye Karayolu Beyköy kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sadık Ö. idaresindeki 42 AZ 220 plakalı Nissan marka otomobil ile Yunus U. idaresindeki 34 HAL 551 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçtaki Ayşe U., Figen Uzel, Muhittin E. U., Sultan U., Salih A., Faruk K. A., Dursun Ö. ve Kezban K.A. yaralandı. 1'i ağır 10 yaralı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı - Son Dakika

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