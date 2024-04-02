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Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Burdur\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında 13 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıslar, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ayrıca, yapılan sorgulamalarda 96 aranan şahıs ve 2 yakalama kaydı bulunan araç da tespit edildi.

02.04.2024 16:40  Güncelleme: 16:41
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Burdur'da jandarma ekiplerinin genel asayiş uygulamalarında yakalanan 13 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22-31 Mart tarihleri arasında meydana gelen 27 asayiş olayında 32 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 32 bin 208 şahıs sorgulamasından 96 aranan şahıs, 12 bin 219 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü şahıs sevk edildikleri adli makamlarca Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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