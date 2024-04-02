Burdur\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan 13 Firari Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Burdur'da jandarma ekiplerinin genel asayiş uygulamalarında yakalanan 13 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22-31 Mart tarihleri arasında meydana gelen 27 asayiş olayında 32 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 32 bin 208 şahıs sorgulamasından 96 aranan şahıs, 12 bin 219 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü şahıs sevk edildikleri adli makamlarca Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BURDUR
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İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Samsun'da piyasaya sahte para sürmek suçundan hakkında dava açılan bir kişi yargılandığı mahkemece 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Olay yerine 32 ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirildi.
Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, M.K'nın evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram toz esrar bulundu. Operasyon sonucunda M.K gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Çorum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir ayda 120 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 24 bin 632 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere 8 milyon 672 bin 063 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs da yakalandı.
Başakşehir'de bulunan okul inşaatında işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangına polis TOMA'sı müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, bekçilerin yaptığı uygulama sırasında yakalandı. Zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Zanlının, cinayetin ardından kuyumcu dükkanını da soyduğu tespit edildi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün içinde bulunan kovanlar yola saçıldı ve binlerce arı serbest kaldı. Arıların tehlikeli olması nedeniyle kaza yerine kimse yaklaşamadı. Kaza yerine gelen arıcılar, özel kıyafetler giyerek arı kovanlarını topladı ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği, 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yaşındaki Savannah Graziano, babası tarafından kaçırıldıktan sonra polislere doğru kaçarken vurularak öldürüldü. Babası Anthony John Graziano, daha önce kızının annesini öldürmüştü. Polislerin yanlışlıkla kızı vurduğu, taktik ekipman giydiği için olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak, yayınlanan görüntülerde kızın silahsız olduğu görüldü.
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