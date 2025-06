Burdur\'da Jandarma\'nın 186. Yılı Kutlandı

Burdur'da jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende jandarma komandoların tüfekli hareketleri ile narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterisi büyük ilgi çekti.

Burdur'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Burdur İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda, Jandarma teşkilatının kuruluş tarihi ve görevlerine ilişkin bilgi verildi.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, "186. Yıldönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmış, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuştur" dedi.

Konuşmalarında ardından kuruluş yıl dönümü çerçevesinde öğrenciler arasında gerçekleştirilen sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından Tüfekli hareketler gösterisi, köpek unsurlarının gösterisi ve Aikido gösterisi ile Milli Takım Drone Sporcusu Doruk Cengiz'in kendi tasarladığı dron gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriler katılımcıların büyük ilgisini çekti. Protokol üyelerinin stant ve resim sergisini gezilmesinin ardından program sona erdi. - BURDUR