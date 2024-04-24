Burdur'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Burdur'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Burdur\'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda M.Ç. isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 292 adet tabanca fişeği, 8 adet kartuş, 20 adet tabanca şarjörü, 1 adet namlusu açmada kullanılan makine, 63 parça tabanca/tüfek mekanizmasına ait muhtelif parçalar ve 1,10 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor.

24.04.2024 17:15
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken 1 şahsa işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.Ç. isimli şahısın aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 292 adet tabanca fişeği, 8 adet kartuş, 20 adet tabanca şarjörü, 1 adet namlusu açmada kullanılan makine, 63 parça tabanca/tüfek mekanizmasına ait muhtelif parçalar, 1,10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlemler devam ediyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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