Burdur'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı: İl Özel İdare Ekipleri Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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Burdur'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı: İl Özel İdare Ekipleri Çalışmalara Başladı

Burdur\'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı: İl Özel İdare Ekipleri Çalışmalara Başladı

Burdur'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalara başladı. Kar yağışı sonrası harekete geçen İl Özel İdaresi, yollarda temizlik çalışmalarına başladı ve köy yolunda kalan bir tırı kurtararak yolun açılmasını sağladı. Yol temizleme çalışmaları gece boyunca il genelinde devam edecek.

14.02.2024 23:21
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Burdur'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdare ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalara başladı. Köy yolunda kalan bir tır ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji tarafından verilen sarı kod uyarısının ardından Burdur'da gün boyu yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Kar yağışı sonrası harekete geçen İl Özel İdaresi ulaşımın aksamaması için yollarda temizlik çalışmasına başladı. Merkeze bağlı Büğdüz, Aziziye, Erikli ve Bozlar grup köy yolunda çalışma yapan ekipler 112 Acil Çağrı Merkezine yolda kaldığını belirterek yardım talebinde bulunan bir tırı da kurtararak yolun açılmasını sağladı.

Yol temizleme çalışmalarının gece boyunca il genelinde kar yağışının olduğu bütün bölgelerde devam edeceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burdur'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı: İl Özel İdare Ekipleri Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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