Burdur'da Kavşak Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Kavşak Kazası: Bir Yaralı

Burdur'da kontrolsüz şekilde kavşağa giren minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

21.06.2024 15:52
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Burdur'da kontrolsüz şekilde kavşağa giren minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15.00 sırlarında Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Murat Paşa Caddesi ile Gazi Osman Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa Ü.(38) idaresindeki 06 BIN 944 plakalı Volkswagen marka minibüs ile Gazi Osman Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail E.(22) idaresindeki 07 HGH 19 plakalı Tofaş otomobil kavşağa kontrolsüz girince çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tofaş otomobilin duvara çarpması sonucu araç sürücüsü İsmail E. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kavşak Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

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