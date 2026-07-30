Burdur'da Kaza: 6 Aile Üyesi Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Kaza: 6 Aile Üyesi Yaralandı

Burdur\'da Kaza: 6 Aile Üyesi Yaralandı
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Burdur-Antalya kara yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil refüje çıktı; 6 yaralı.

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur- Antalya kara yolu İnsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Burdur istikametine seyir eden Mustafa Y. (76) idaresindeki 34 YTH 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada sürücü Mustafa Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Ela B. (11), Neşe B. (37), Ayşe B. (67), Mevlidiye Y. (37) ve Kadriye Y. (76) hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Otomobil, Antalya, Burdur, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Kaza: 6 Aile Üyesi Yaralandı - Son Dakika

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