 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobilde Yangın Çıktı

Burdur'da kırmızı ışıkta beklediği esnada benzin hortumunun patlaması sonucu alev alan Tofaş marka otomobil, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında hasar gören otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Burdur\'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobilde Yangın Çıktı
14.01.2024 - 18:48,
Abone Ol

Burdur'da kırmızı ışıkta beklediği esnada benzin hortumunun patlaması sonucu alev alan Tofaş marka otomobil, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında hasar gören otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay, Burdur merkez Özgür Mahallesi Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver İ. idaresindeki 15 AP 236 plakalı Tofaş marka otomobil, Gazi Caddesi'nden Armağan İlci Bulvarı'na doğru seyir halindeyken kırmızı ışıkta beklediği esnada motor kısmına bağlı benzin hortumunun patlaması sonucu bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü ve yolcu kısmında oturan eşi, arabadan inerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araçta küçük çaplı hasar oluştu. Yangın sonrası hasar alan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Burdur, Tofaş, Olaylar, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika


18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti

Son Dakika
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 19:25:02. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobilde Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement