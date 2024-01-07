 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonete Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonete Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Burdur Antalya Karayolu Antalya Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta duran kamyonete arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur\'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonete Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
07.01.2024 - 17:35,
Abone Ol

Burdur'da kırmızı ışıkta duran kamyonete arkasından gelen otomobilin duramayarak çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Antalya Karayolu Antalya Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Burdur istikametine gelen Ömer V. idaresindeki 25 GA 599 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Cihan K. idaresindeki 15 ET 354 plakalı kamyonetin kırmızı ışıkta durması sonucu duramayarak arkasından çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer V., yolcu olarak bulunan Dilek V., Burcu V. ve Zehra A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Burdur, Ömer, İtfaiye, Acil Durum, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonete Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02
AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02 AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:36:00. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Kırmızı Işıkta Duran Kamyonete Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement