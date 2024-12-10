Burdur'da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi - Son Dakika
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Burdur'da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi

Burdur\'da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi

Gölhisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bir iş yerine daldı.

10.12.2024 14:33
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Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Meydanda süratli bir şekilde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup bir iş yerine girerek durabildi. Olayda araç sürücüsü yara almazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin süratli bir şekilde ilerlerken kontrolden çıktığı görüldü. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi - Son Dakika

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