Burdur'da kontrolden çıkan ekobis bahçeye uçtu, 3 yaralı
BURDUR - Burdur'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan ekobisin bahçeye uçması nedeniyle araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 17.30 saatlerinde Burdur merkez Sinan Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşiltepe Caddesinden Karasenir Caddesine seyir halinde olan Ayşe T. idaresindeki 15 ABT 167 plakalı ekobis sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçup devrildi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ekobis içinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Raziye A., Ayşe T. ve Cahide C. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet hastanesine kaldırıldı. Ekobis ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
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