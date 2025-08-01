Burdur\'da Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Burdur- Isparta kara yolunda midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Burdur merkez Gökçebağ köyü Burdur-Isparta kara yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyreden Erdal B. (46) idaresindeki 34 FZF 019 plakalı Hyundai marka otomobil ile Erdem Ş. (39) idaresindeki 67 AEP 048 plakalı Mercedes marka midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü Erdal B., araçtaki Derya B. (41), Ahmet B. (20), Ecrin B. (16) ile midibüste sürücü Erdem Ş. ve yolcu Caner Ç. (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR