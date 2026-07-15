Burdur\'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı, 1 Ölü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde minibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., Ş.S. ve Emine Keskin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Keskin, 24 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Emine Keskin'in cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek Sakarca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURDUR