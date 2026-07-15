Burdur'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı, 1 Ölü

Burdur\'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı, 1 Ölü
15.07.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağlasun'da minibüsün tarlaya uçması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde minibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., Ş.S. ve Emine Keskin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Keskin, 24 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Emine Keskin'in cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek Sakarca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağlasun, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:09:58. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.