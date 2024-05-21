Burdur'da Motosikletli Genç Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
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Burdur'da Motosikletli Genç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Burdur\'da Motosikletli Genç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Burdur'da seyir halinde olan bir motosikletli genç, kontrolü kaybederek park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

21.05.2024 03:50
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Burdur'da cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolü kaybedip park halindeki otomobile çarpan motosikletli genç ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.20 sıralarında Burdur Merkez Özgür Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 AB 854 plakalı motosikletiyle Gazi Caddesi üzerinden Köprübaşı istikametine seyir halinde olan Gürkan D. (20), müze önüne geldiği esnada motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 32 GF 001 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gürkan D. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bacak atar damarı yırtılan ve kan kaybeden Gürkan D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonrasında motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Hastaneye kaldırılan Gürkan D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Motosikletli Genç Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika

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