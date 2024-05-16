Burdur\'da Nisan Ayında 946 Olaya Müdahale Edildi

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Burdur'da Nisan ayında gerçekleşen olayların açıklandığı Burdur Valiliği'nde düzenlenen Güvenlik toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 946 olaya müdahale edildiği açıklandı. Trafik denetimlerinde ise kural tanımaz sürücülere 34 milyon 104 bin 300 TL para cezası uygulandığı açıklandı.

Burdur Valiliğinde Vali Türker Öksüz başkanlığında düzenlenen Genel Güvenlik Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder'in katılımıyla Nisan ayında gerçekleşen olaylar hakkında kamuoyu bilgilendirildi. Burdur genelinde Nisan ayında toplam 4 bin 675 ihbar yapılırken Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından 946 olaya müdahale edildi.

Olayların yüzde 90,3'ü asayiş suçları

Nisan ayında gerçekleşen olayların yüzde 90,3'ünü 877 olay olarak asayiş suçları oluşturuyor. Meydana gelen 877 olayın yüzde 99,9'u aydınlatılarak Burdur'da elde edilen bu başarı geçen yıl olduğu gibi ülkede ilk sıralarda yer almasını sağladı.

Farklı suçlardan aranan toplam 70 firari şahıs cezaevine gönderildi

Nisan ayı içerisinde farklı suçlardan aranan 234 şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlar tarafından 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 uyuşturucu madde taciri tutuklandı

Nisan ayı içerisinde yapılan 10 uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve haklarında adli işlem yapılan 34 şüpheli şahıstan 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda 56,82 gram eroin, 20,98 gram sentetik kannabinoid, 1,24 gram kokain, 11 adet sentetik ecza, 2,7 gram esrar, 48,18 gram metamfetamin, 188,056 kök haşhaş bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Burdur'da kaçakçılara geçit yok

Nisan ayı içerisinde kaçakçılığa karşı yapılan 19 operasyonda yakalanan 25 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda; 18 adet tabanca, 9 adet tüfek, 219 adet kartuş, 424 adet fişek, 158 adet tüfek/tabanca mekanizmasına ait muhtelif parça, 1 adet silah namlusu açmada kullanılan makine, 2 adet muhtelif kazı malzemesi, 10 litre kaçak/sahte rakı ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Trafiği tehlikeye sokanlara 34 milyon TL idari ceza uygulandı

Nisan ayı içerisinde toplamda 109 bin 713 araç ve sürücüsü kontrol edilerek 15 bin 27 araç ve sürücüsüne 34 Milyon 104 Bin 300 TL idari para cezası uygulandı. - BURDUR