Burdur\'da öğrenci servisi ile otomobil çarpışması: 14 yaralı

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Burdur'da sabah saatlerinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.01 sıralarında Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manca istikametinden Karamanlı istikametine seyir halinde olan Ahmet D.(63) idaresindeki 15 NC 776 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisi alt geçide girerken önüne çıkan Ayşe Ö.(23) idaresindeki 15 AAP 482 plakalı Toyota marka otomobile sol arka kısmından çarptı. Çarpma sonrasında otomobil sürücüsü Ayşe Ö., yolcu kısmında oturan Canife Ö.(49) ve öğrenci servisi şoförü Ahmet D. ve öğrenciler Seda E.(15), Eylül Ö.(15), Nazlı K. (13), Şerife Y.(18), Halit G.(15), Abbas H. (15), Tuğçe Y. (14), Emre Ç.(14), Murat Ş.(18), Fatih C.(18) ve Ayşenaz E. (15) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR