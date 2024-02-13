Burdur'da öğrenci servisi ile otomobil çarpışması: 14 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da öğrenci servisi ile otomobil çarpışması: 14 yaralı

Burdur\'da öğrenci servisi ile otomobil çarpışması: 14 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

13.02.2024 16:18
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Burdur'da sabah saatlerinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 08.01 sıralarında Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manca istikametinden Karamanlı istikametine seyir halinde olan Ahmet D.(63) idaresindeki 15 NC 776 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisi alt geçide girerken önüne çıkan Ayşe Ö.(23) idaresindeki 15 AAP 482 plakalı Toyota marka otomobile sol arka kısmından çarptı. Çarpma sonrasında otomobil sürücüsü Ayşe Ö., yolcu kısmında oturan Canife Ö.(49) ve öğrenci servisi şoförü Ahmet D. ve öğrenciler Seda E.(15), Eylül Ö.(15), Nazlı K. (13), Şerife Y.(18), Halit G.(15), Abbas H. (15), Tuğçe Y. (14), Emre Ç.(14), Murat Ş.(18), Fatih C.(18) ve Ayşenaz E. (15) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da öğrenci servisi ile otomobil çarpışması: 14 yaralı - Son Dakika


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