Burdur\'da Otobüs ve Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çeltikçi ışıklı kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nazmi K.'nin kullandığı 45 ZD 400 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Burdur istikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Uğur G.'nin kullandığı 34 EA 529 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Perihan G., Halis A. G. ve Furkan A. G. hafif yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR